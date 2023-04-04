Sorgun ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yetkililerden de bilgi aldı.

Müdür Yazıcı, çocukların daha modern ve estetik eğitim yuvasına kavuşacağını kaydetti.

Müdür Yazıcı, konu ile ilgili açıklamada bulundu. Yazıcı açıklamasında, “Tüm güzellikler çocuklarımız içindir. Sorgun ilçemizde yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldık. Çocuklarımızın daha modern ve estetik eğitim yuvalarına kavuşacak olmasının mutluluğu ile emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Haber Merkezi