Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii’ne teravih namazı kılmaya giden vatandaşlara Ramazan şerbeti ikramı yapıldı.

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları üyeleri tarafından yapılan şerbet ikramı ağızlar tatlandı.

Yapılan etkinlik sonrasında açıklamada bulunan AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Taşdemir, “Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte teravih namazı çıkışı hemşehrilerimizin ramazanlarını kutlayarak ramazan şerbeti ikram ettik. Dualarımız bu mübarek ayda eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi