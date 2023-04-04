TBMM Genel Kurulunda esnafın sıkıntılarını dile getiren Milletvekili Keven, Genel Kurula Yozgat esnafının selamını da iletti.

Keven, “Yozgatlı esnafımızın yaşadığı sorunları bu çatı altında defalarca dile getirdim. Yozgat'ta bin bir zorlukla ayakta durmaya çalışan esnafımızın sizlere selamı var. Esnafımız, BAĞ-KUR primlerini yıllarca ödemeye çalıştı ancak halkın alım gücü düştü, siftah yapamadı. Pandemi geldi, esnafımız dükkânını kapatmak zorunda kaldı. Böyle bir dönemde esnaftan 9000 prim günü isteyerek emekliliği zora sokmak tam anlamıyla vicdansızlıktır, adaletsizliktir. EYT'liler yıllarca yılmadan mücadele ettiler, şimdi de emeklilikte prime takılanlar ortaya çıktı. BAĞ-KUR'lu esnafın yaşadığı prim adaletsizliğini ortadan kaldırmadınız, hiç olmazsa prim borcunun faizlerini silin. Beşli çeteye sağladığınız kolaylıkların yerine küçük esnafımızı, siftah yapamayan esnafımızı düşünün ve borçlarının faizlerini sıfırlayın” dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun emeklilere yönelik müjdesi olan bayram ikramiyesinin, asgari ücret düzeyine çıkarılmasına da değinen Milletvekili Keven,“14 Mayıs’ta inşallah milletin iktidarını kuracağız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin sorunlarını biz çözeceğiz. Emekli yurttaşlarımızın bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyine çıkarılacak ve Kurban Bayramı’nda hesaplarına Ramazan ikramiyesi dedâhil edilip 15 bin lira yatacak” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi