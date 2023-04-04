Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli’nin de katıldığı toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bağlı Sendikaların genel başkanları ve Memur-Sen 81 il temsilcisinin katılım sağladı.

Toplantıda Sendikaların genel kurulları sonrası teşkilat çalışmaları, üye çalışmaları, 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerinin belirlenmesine yönelik saha çalışmaları konuşuldu.

“ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ GEREKLİDİR”

İl Temsilcisi Kenan Şerefli’nin de bulunduğu toplantıda, açıklanan enflasyon verilerine değinildi. Başkan Yalçın, “Bugün açıklanan veriler maaşların erimeye başladığını, kayıpların arttığını, telafi için ara iyileştirme yapılması gerektiğini göstermektedir. Memur-Sen olarak, toplu sözleşmede elde ettiğimiz artış oranı üzerine yapılacak bir iyileştirmenin refah payı olarak verilmesini bu sebeple dile getirmiştik. Enflasyon ivmesinin aşağı yönde seyri ve alım gücünün yükseltilmesi adına bir çalışma yapılması kamu görevlileri için oldukça önemlidir. Yıllık enflasyon düşüşünü destekleyici nitelikte aylık enflasyonun da düşüşe geçmesi sabit gelirlilerin alım gücünü koruyacaktır. Tüm sabit gelirlilerin ekonomik dalgalanmadan korunması adına bugüne kadarki önerilerimiz kapsamında adım atılmasını bekliyoruz” dedi.Haber Merkezi