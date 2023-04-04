16 ilin şampiyon takımlarının katılımı ile gerçekleştirilen müsabakalar, çekişmeli maçlara sahne oldu. Grup maçlarında Nevşehir ve Tokat takımları ile eşleşen takım, güzel maçlar sonunda bir üst tura yükseldi. Bir üst turda Kastamonu ve Yozgat temsilcileri ile oynayan takım, iki takımı da farklı skorla geçerek finale kaldı. Final maçında Bartın ile çekişmeli anlara sahne olan müsabakada, takım şampiyonluk ipini göğüsleyerek Türkiye finallerine şampiyon olarak gitme hakkını elde etti.

Kavşut Şehit Kerem Beksiz Ortaokulu Kız Bocce takımı, 5-6 Haziran tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek Türkiye şampiyonasında Çorum'u temsil edecek. İHA