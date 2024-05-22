Sant Marti bölgesinde güpegündüz gerçekleşen bu infaz, uluslararası uyuşturucu karteli ve organize suç örgütleri arasındaki karanlık ilişkileri bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, Tekin Kartal kimdir, nereli, kaç yaşındaydı ve neden öldü?

TEKİN KARTAL'A SİLAHLI SALDIRI

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen olayda, Alman ve Türk vatandaşı olan 30 yaşındaki Tekin Kartal'a 5 el ateş edildi. Polis kaynakları, saldırının planlı olduğunu ve profesyonel bir tetikçi tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor. Ancak, olayın ardından katil zanlısına dair hiçbir somut ipucuna ulaşılamadı. Güvenlik kameraları incelenmesine ve görgü tanıklarının ifadelerine rağmen, saldırganın kimliği ve kaçış rotası hakkında bilgi edinilemedi.

KARTAL'IN BARSELONA'DAKİ GİZEMLİ VAROLUŞU

Tekin Kartal'ın Barselona'ya neden geldiği ise belirsizliğini koruyor. Turizm amaçlı mı yoksa iş bağlantıları için mi şehirde bulunduğu bilinmiyor. Ancak, Kartal'ın adı daha önce Türkiye'deki mafya hesaplaşmalarına da karışmıştı. Bu durum, infazın uluslararası uyuşturucu karteliyle bağlantılı bir intikam eylemi olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

BARSELONA'DA ÇETE SAVAŞLARI

Barselona, son dönemde çete savaşlarının merkezi haline geldi. Özellikle Boixos Nois ve Mocro Maffia gibi organize suç örgütlerinin faaliyetleri, şehirde şiddet olaylarının artmasına neden oluyor. Tekin Kartal'ın öldürülmesi, bu kanlı hesaplaşmaların ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Uluslararası istihbarat birimleriyle de iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar, Tekin Kartal'ın infazının arkasındaki karanlık gerçekleri ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Tekin Kartal kimdir, neden öldü? sorusunun yanıtları ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin.