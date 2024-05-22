Cumhuriyet Meydanında kurulan stantlarda tanıtımı yapılan yöresel yemeklerden tandır kebabı, testi kebabı, yumurta tatlısı, un helvası, nohut kavurması, salep, gilik ve gözlemeden vatandaşlara ikram edildi.

Stantları gezen ve yemeklerle ilgili bilgi alan Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın tarihi, kültürü, damak tadıyla kadim bir kent olduğunu söyledi.

“DİLEĞİMİZ BU KÜLTÜRÜ YAŞATMAK”

Yozgat'ın hem kültürünü hem damak tadını yaşatmak, halk ile buluşturmak ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere etkinlik düzenlediklerini ifade eden Özkan, "Türk Mutfağı Hastasında yemek kültürümüzü tanıtmak üzere arkadaşlarımız hazırlık yaptı. Yozgat, sadece coğrafyasıyla değil, kültürüyle, şiirleriyle, türküleriyle, damak tadıyla geçmişten uzanan Türk milletinin kadim kültürünü özünde barındıran bir kent. Dileğimiz, isteğimiz bu kültürü yaşatmak, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

“UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ YEMEKLERİ SERGİLEDİK”

Fatih Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Öğretmeni Mine Öztürk, düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Türk Mutfağı Haftası ile ilgili bizleri burada bir araya toplayan Sayın Valimiz Mehmet Ali Özkan ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu bir programdır. Bu programa birkaç yıldır devam ediyoruz. Bu programlar vesilesiyle unutulmaya yüz tutmuş Türk mutfağının güzel yemekleri ön plana çıkıyor. Bugün bizde burada hem Türk mutfağına özgü yemekleri hem de ilimize özgü unutulmaya yüz tutmuş olan yemekleri gelen misafirlerimize, konuklarımıza sergiledik. Onlara bunlar hakkında bilgi verdik. Tadılması uygun olan yiyecekleri tatmalarına imkan sağladık. Bu nedenle bugün burada bu etkinlikte buluştuk” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLUĞUMDAN KALMA BİR LEZZET”

Gerçekleşen etkinliğe katılan vatandaşların tepkisinin olumlu olduğunu söyleyen Öztürk, “Vatandaşların bu etkinliğe karşı tepkisi güzel. Çünkü mesela Yozgat giliği diye bir gilik yaptık. Bunu çok eskiden sobanın üzerinde yağsız bir şekilde kızartırlarmış. Yaşlı olan vatandaşlarımız geldiğinde ‘Çocukluğumdan kalma bir lezzetti. Çok iyi oldu bunu tattığımız’ diye söylüyorlar. Yine aynı şekilde nohut kavurması yaptık. Nohut kavurması da önceden kuruyemiş ve benzeri şeylerin olmadığı dönemlerde halkın evlerinde sıklıkla ve kolaylıkla yapabildiği bir yiyecekti. Onu da mesela çok beğenerek ve geçmişe özlem duyan vatanların ya da unutulmaya yüz tutmuş şeyleri de burada hatırlamış oldular” diye konuştu.