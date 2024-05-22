Milyonlarca araç sahibi için son anda uyarı yapıldı. 5 gün içinde aracına bunu yaptırmayana 1.507 TL para cezası kesilecek.

Ardı ardına gelen akaryakıt zamları, artan kasko ve sigorta maliyetleri, yedek parça ve bakım ücretlerindeki yükseliş, araç sahibi olmanın maliyetini iyice artırdı. Vatandaşlar, araçlarını kullanmanın keyfini daha yüksek maliyetlerle yaşamak zorunda kalırken, yeni bir uyarı daha geldi.

2024 yılında rekor seviyelere ulaşan ve yüksek fiyatları nedeniyle eleştirilen muayene ücretleri konusunda bir son dakika uyarısı daha yapıldı. Araç muayeneleri için geri sayım başlarken, süresi dolan araç sahiplerine son başvuru tarihi hatırlatıldı. Ayrıca, muayenesiz araç kullanan sürücülere yönelik para cezası uyarısı da yapıldı.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANIMI CEZALARI ARTIRILDI

Muayene süresini kaçıran araç sahiplerinden, her ay için muayene ücretinin %5'i oranında gecikme cezası alınacaktır. Ayrıca, muayenenin bir gün dahi geciktirilmesi durumunda %5 gecikme cezası uygulanacaktır.

MUAYENESİZ ARAÇ CEZASI 2024

Muayenesiz araç kullanmak suç teşkil eder ve bu durumda ceza sürücüye değil, araç sahibine kesilir. Ceza kesildikten sonra araç sahibinin, aracı 7 gün içinde muayeneye götürmesi zorunludur. Bu süre içinde muayeneye gitmeyen araçlara ek ceza uygulanır.

Tekrar trafikte yakalanan araçlar, çekiciyle zorunlu muayeneye götürülür. 2024 yılı için bu ceza 1.507 TL olarak belirlenmiştir ve her yıl yeniden değerlendirilerek artırılmaktadır.

Araç muayenesini yaptırmayanlar, 5 gün içinde araçlarını muayeneye götürmezlerse 1.507 TL para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Bu nedenle, araç sahiplerinin muayene süresini takip etmeleri ve zamanında muayenelerini yaptırmaları önemlidir.