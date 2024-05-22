Akdeniz'de ulaşımı hızlandıracak proje hızla ilerliyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'na ilişkin detayları açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesini yakın zamanda gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu otoyolun hayata geçmesiyle Ankara-Kırıkkale arasındaki mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi. Uraloğlu, “Gündemimizdeki diğer önemli karayolu projemiz Ankara-Akyazı Otoyolu, diğer adıyla Orta Anadolu Otoyolu. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul-Gerede kesiminde ciddi trafik yoğunluğu oluşuyor. Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Sakarya Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlatmıştık. Şimdi de Akyazı ile Ankara arasındaki kesimde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Osmaniye Batı Kavşağı Açıldı

Yeni otoyolların yapımı sürerken mevcut otoyolların üstyapısını yenileyerek sürüş konforu ve güvenliğini artıracak çalışmalar da devam ediyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun 213 km’lik kesiminin üstyapısını yenilediklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Osmaniye Batı Kavşağı yapım işini tamamladık. Bu kavşak ile Osmaniye’nin hızla genişleyen batı kesiminin otoyola en kısa ve hızlı erişim imkanı sağlanmış oldu” dedi.

68 Milyon Lira Tasarruf

Osmaniye Batı Kavşağı Projesi kapsamında 66 metrelik köprü ve toplam 3,8 kilometrelik bağlantı yolu inşa edildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Mersin-Adana yönünden gelen trafiğin şehrin batısına ulaşmak için kat ettiği mesafeyi 4 kilometre kısalttık. Bu sayede zamandan 15,9 milyon lira, akaryakıttan 52,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 68 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 514 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Osmaniye’de Bölünmüş Yol Uzunluğu 162 Kilometreye Çıktı

Osmaniye’nin ulaşım ağını genişlettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Otoyol ağı, sunduğu hızlı ve kesintisiz erişim imkanı ile geçtiği her bölgeye yatırımları da beraberinde getirmektedir. Osmaniye, otoyolun hizmete sunulduğu 90'lı yıllarda ilçe statüsündeyken birkaç yıl içinde il olmuştur. 2002 yılından bu yana Osmaniye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 28 milyar liranın üstünde yatırım yaptık ve bölünmüş yol uzunluğunu 162 kilometreye çıkardık” dedi.

Hızlı Tren Geliyor

Osmaniye’nin ulaşım ağını güçlendirmek için hayata geçirdikleri projelerin sadece karayolu ile sınırlı olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, “Ülkemizde yapımı devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı ile Osmaniye'yi hızlı tren ile tanıştıracağız. Projenin tamamlanmasıyla Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olan mesafe 312,5 kilometreye, seyahat süresi ise 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşecek” dedi.

Bakan Uraloğlu, Osmaniye Batı Kavşağı çalışmalarını başarıyla tamamlayan tüm çalışanlara teşekkür ederek, Osmaniye’nin aydınlık geleceği için projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.