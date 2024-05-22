Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde doğal olarak yetişen ve yalnızca Mayıs ayında açan özgün bir bitki, kendisine hayran bırakıyor. Ancak bu eşsiz bitkinin ömrü sadece 15 gün ve yakında yok olacak. Türkiye, doğal güzellikleriyle büyülemeye devam ediyor ve Yozgat da bu doğal güzellikler arasında öne çıkıyor.

Cehrilik lalesi olarak adlandırılan bu bitki, kentin 8 kilometre kuzeyinde bulunuyor ve havaların ısınmasıyla birlikte doğayı renklendiriyor. Farklı bir kokuya ve görünüme sahip olan laleler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunları, ömrü sadece 15 gün olan bu özel bitkiyi fotoğraflama fırsatı buluyorlar.

Ayrıca arılar için önemli bir polen kaynağı olan bu laleler, her yıl Mayıs ayında doğal olarak açılıyor ve yaklaşık 15-20 gün sonra soluyorlar. Vatandaşlar, Cehrilik lalesinin koruma altına alınmasını ve endemik bir tür olarak kaydedilmesini istiyorlar.

Cehrilik lalesinin doğal antioksidan özelliklere sahip olduğu biliniyor ve daha önce Yozgat Belediyesi tarafından bu bitkinin ismini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla Cehrilik lalesi kolonyası üretilmişti.

Doğa tutkunu Yeşim Pırlanta, Cehrilik lalesini ilk kez görmenin heyecanını yaşadığını ve bu bölgenin korunması gereken bir yer olduğunu vurguluyor. Aynı şekilde, Nurdan Taşarsu da Yozgat'ın bu doğal güzelliğini keşfetmenin önemine dikkat çekiyor ve Cehrilik lalesinin korunması gerektiğini vurguluyor.