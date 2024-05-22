Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2019 yılında başlattığı ücretli poşet uygulaması, plastik poşet kullanımını büyük ölçüde azalttı ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağladı. Ancak son zamanlarda, bu uygulama bazı mağazalar tarafından keyfi bir ticaret aracı haline getirildi.

Marketlerde hala 25 kuruşa satılan alışveriş poşetlerinin aksine, kozmetik ve giyim mağazalarında logolu poşetler 5-10 TL gibi yüksek fiyatlara satılıyor. Tüketiciler, bu durumdan rahatsız olup, hem alışveriş yaparken poşet için ekstra ödeme yapıyor hem de markanın reklamını yapmış oluyor.

Bu durum, tüketicilerin şikayetlerine neden oluyor. Yüksek tutarda alışveriş yapanlar, mecburen poşet satın almak zorunda kalıyor. Bazı mağazalar, alışveriş tutarına göre poşet ücretini almamayı tercih edebiliyor, ancak bu yine de tüketici aleyhine bir gelir kapısı oluşturuyor. Özellikle büyük zincir mağazalar, alışveriş sonunda yüksek poşet ücretleri talep edebiliyor.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu durumun işletme masraflarının tüketiciye yansıtılması olduğunu belirtiyor. Şahin, marketlerde standart poşet ücretinin 25 kuruş olduğunu, ancak giyim ve kozmetik mağazalarının poşet fiyatlarını keyfi olarak belirlediğini ifade ediyor. Şahin, "Hem alışveriş yapıyoruz hem de logolu poşete ücret ödüyoruz. İşletme, masraflarını tüketiciden çıkarıyor" dedi.

PLASTİK DIŞINDAKİ POŞETLERİN FİYATLANDIRILMASI

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Kurucu Başkanı Fatih Eren, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine yönelik düzenleme ve sınırlamaların bulunduğunu, ancak kağıt, karton ve tekstil gibi malzemelerden yapılan poşetlerin fiyatlarının mağazaların kendi kararına bağlı olduğunu belirtiyor.