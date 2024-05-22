Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, piyasa dalgalanmalarına rağmen popülerliğini sürdürüyor. Belirli altın türlerine olan yoğun talep artarken, yatırımcıların yeni favorisi de ortaya çıktı.

Altın, tarih boyunca güvenilir bir yatırım aracı olarak görülmüş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar için güvenli bir liman olma özelliğini korumuştur. Son dönemde yaşanan küresel ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde altına olan talep, özellikle belirli altın türlerine yoğunlaşarak sürekli bir yükseliş trendi gösteriyor.

Piyasalar, özellikle gram altın gibi yaygın türlerin yanı sıra gremse altın gibi nadir bulunan altın türlerinde de önemli artışlar kaydetti. Gremse altının alış fiyatı şu anda 40.186,88 TL iken, satış fiyatı 41.105,14 TL seviyesinde. Bu durum, altına olan talebin ne kadar yüksek olduğunu ve yatırımcıların altına olan güveninin arttığını gösteriyor.

YATIRIMCI İLGİ GÖSTERİYOR

Altına olan yatırımcı ilgisi çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor. Ekonomik belirsizlikler ve düşük faiz oranları, altını yatırımcılar için çekici hale getiriyor. Ayrıca, altının enflasyona karşı bir koruma sağlaması da tercih edilmesinde önemli bir etken.

Piyasada çeyrek, yarım, gram ve tam altın gibi farklı biçimlerdeki altınların talebi son dönemde belirgin bir şekilde artarken, gremse altın da yatırımcılar arasında özellikle popüler hale geldi.

Gremse altına olan talep son zamanlarda önemli ölçüde artmış durumda. Bu nadir altın türü, piyasada bulunması zor olduğu için genellikle yüksek fiyatlarla işlem görüyor.

Sınırlı olan gremse altının talebi, piyasada nadir bulunmasıyla birlikte daha da artarken, gremse altına sahip olanlar kuyumcular tarafından özel tekliflerle karşılanıyor.

GREMSE NEDİR?

Gremse altın, yatırım amaçlı tercih edilen özel bir altın çeşididir. Türkçe'de "iki buçukluk" anlamına gelen bu altınlar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmaktadır. Altının ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi ve etrafında 32 adet yıldız deseni bulunur. Arka yüzünde ise basım tarihi yer alır. Gremse altın, 0.916 saflıkta (22 ayar) olup, genellikle kulplu veya kulpsuz olarak üretilir. Kulplu gremse altının ağırlığı yaklaşık 18,15 gram, kulpsuz olanın ise yaklaşık 16,05 gramdır.