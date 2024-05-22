Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3", "Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler" ve "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" adlı kitapları zararlı yayın olarak nitelendirdi. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun bu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Alex Hirsch tarafından yazılan ve Derya Din tarafından çevrilen, Beta Kids Yayıncılık tarafından 2020'de yayımlanan "Disney Esrarengiz Kasaba Günlük 3" kitabı, Ben Brooks'un yazdığı, Quinton Winter'ın resimlediği ve Sabire Pınar Acar tarafından çevrilen, Eksik Parça Yayınları tarafından yayımlanan "Farklı Olmaya Cesaret Eden Erkek Çocuklarına Hikayeler" kitabı, Colleen Rowan Kosinski tarafından yazılan, Valeria Docampa tarafından resimlenen ve Özge Ceren Hacıosmanoğlu tarafından çevrilen, Yakamoz Yayınları'ndan çıkan "Yaramaz Evin Yeni Misafirleri" kitabı, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu kapsamında incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda, bu üç kitabın içerdiği bazı ifade, görsel ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin manevi gelişimlerine olumsuz etkilerde bulunabileceği tespit edildi.