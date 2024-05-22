Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarını olası bir şekilde düşürebileceği konuşuluyor. İşte haberin ayrıntıları...

Brent petrolün varil fiyatı son zamanlarda 82 dolara kadar düştü ve ABD ham petrolü de 78 dolar civarında bir düşüş yaşadı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, geçen hafta ham petrol stoklarının 2,5 milyon varil arttığını ve bu artışın petrolde değer kaybına yol açtığını bildirdi.

Dünya genelinde yaşanan petrol fiyatlarındaki genel düşüş, akaryakıt fiyatlarında bir indirime işaret ediyor.

Brent Petrol'ün son bir ayda yaklaşık 5 dolarlık bir değer kaybı yaşaması, akaryakıt fiyatlarında indirim olasılığını artırıyor.

Yaklaşık olarak %4.6'lık bir değer kaybı yaşanması durumunda, ülkemizdeki benzin fiyatı güncel olarak 42.63 TL olan seviyeden 40.64 TL'ye kadar gerileyebilir.