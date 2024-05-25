Türkiye'de milyonlarca haneyi ilgilendiren önemli bir gelişme Meclis'e sunuldu. Meclise sunulan 1 yıl boyunca ücretsiz doğal gaz desteğiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor…

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında duyurulan ve Mayıs ayında başlayan 25 metreküp doğal gazın ücretsiz verilmesi uygulaması, vatandaşları memnun etmişti. Ancak bu destek, 1 Mayıs itibariyle sona ermişti.

Başlatılan doğal gaz desteği uygulaması kapsamında, toplamda 19,7 milyon haneye, 1 yıl boyunca 43 milyar lira devlet desteği sağlandığı belirtildi. Bu uygulama ile aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalarda düşürülmüştü.

Ancak geçtiğimiz ay TBMM'de konuyla ilgili harekete geçildi ve yeni bir yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. 85 milyon kişiyi ilgilendiren yeni yasa tasarısıyla, doğal gaz desteği 1 Mayıs 2025 tarihine kadar herkese ücretsiz olarak sağlanacak.

Özellikle enerji fiyatlarındaki istikrarsızlık nedeniyle alınan bu karar, Türkiye'nin enerji arayışlarına da odaklanmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervleri, ülkenin enerji açısından daha bağımsız hale gelmesine katkı sağlıyor.

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun imzasıyla Meclis'e sunulan yeni yasa tasarısının detayları belli oldu. Bu kapsamda 1 Mayıs 2025 tarihine kadar Türkiye'deki 25 m3 doğal gaz faturası devlet tarafından karşılanması için Meclis’e yasa tasarısı sunuldu.

TBMM’ye doğal Gaz Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı sunuldu. Söz konusu yasanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, onaylanması halinde ülkemizde 1 yıl süreyle bedava doğalgaz desteği verilecek.

Doğal gaz desteğine ilişkin yasa tasarısının, TBMM'de onaylanması halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Şuan da ücretsiz doğal gaz desteği devam etmiyor. Doğal gaz desteğinin 2025 yılına kadar ücretsiz olacağına dair resmi bir açıklama yoktur.