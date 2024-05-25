Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, EYT düzenlemesiyle 2 milyona yakın kişinin emekli olduğunu ve 2,5 milyon kişinin de 5 yıl içinde sisteme dahil olacağını belirtti.

Tasarruf tedbirleri çerçevesinde kamuda servislerin kaldırılmasını değerlendiren Işıkhan, "Tasarruf tedbirleriyle ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız" dedi. Ayrıca, Türk lirasının verimini artırarak ve satın alma gücünü yükselterek temel hedefin kalıcı refahı sağlamak olduğunu vurguladı.

Bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin takvimlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Işıkhan, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" dedi. Emekli sayılarına da değinen Bakan Işıkhan, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin emeklinin bulunduğunu ve kamu ile özel sektörle yapılan anlaşmalarla emeklilerin sosyal ve ekonomik olarak desteklenmeleri için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

EYT düzenlemesiyle emekli olanlara da odaklanan Işıkhan, yaklaşık 2 milyon kişinin emekli olduğunu ve 2,5 milyon kişinin de 5 yıl içinde sisteme dahil olacağını belirtti. Bakan, emeklilerin birçok alanda avantajlardan yararlanmalarını sağlamak için çeşitli anlaşmaların hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.