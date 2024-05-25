Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir Irak'ın kuzeyinde Pkk'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü için okunan mevlidi şerif programına katıldı.

Programa Kaymakam Furkan Nezir’in yanı sıra İlçe Müftü Vekili Sebahattin Topaç, kurum müdürleri, din görevlileri, Şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın selamını ileten Kaymakam Furkan Nezir, devlet ve millet olarak her daim şehit ailelerimiz ve gazilerimizin başımızın tacı olduğunu vurgulayarak, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımızın dalgalanması için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, gözlerini kırpmadan bir an olsun çekinmeden üstün bir cesaretle bu topraklar için, vatanımız için, milletimizin birliği, beraberliği ve geleceği için canlarını feda eden kahramanlarımızdır.

Bu fedakârlıklarını unutmak mümkün değildir. Bizler ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz. Vatan uğruna toprağa düşen bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine metanet ve sonsuz sabırlar diliyorum" dedi.