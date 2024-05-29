Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan ve yarım saat süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yamaçtan akan çamur trafikte aksamalara yol açtı.

Yağış Yozgat Sel (6)

Şiddetli yağış sonrası oluşan su birikintisi nedeniyle ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde rögar kapaklarından sular taştı.

Yağış Yozgat Sel (4)

Mazgallardan sular taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiğin aksamasına neden oldu. 

Yağış Yozgat Sel (4)

Trafik ekipleri, sürücüleri uyarırken, Yozgat Belediyesi ve karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.

Yağış Yozgat Sel (1)

Sağanak yağış Yozgat'ta YHT'yi vurdu! Sağanak yağış Yozgat'ta YHT'yi vurdu!

Yozgat merkeze bağlı bazı köylerde tarım arazileri ise sular altında kaldı, ekili alanlar zarar gördü. Yerköy'ün Saray köyünde de tarlalarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: İHA - AA