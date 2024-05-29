Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan ve yarım saat süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yamaçtan akan çamur trafikte aksamalara yol açtı.

Şiddetli yağış sonrası oluşan su birikintisi nedeniyle ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde rögar kapaklarından sular taştı.

Mazgallardan sular taşarken, Sungurlu Caddesi Kırıklı mevkisinde yamaçtan akan çamur trafiğin aksamasına neden oldu.

Trafik ekipleri, sürücüleri uyarırken, Yozgat Belediyesi ve karayolları ekipleri yollarda temizlik çalışması yaptı.

Yozgat merkeze bağlı bazı köylerde tarım arazileri ise sular altında kaldı, ekili alanlar zarar gördü. Yerköy'ün Saray köyünde de tarlalarda su birikintileri oluştu.