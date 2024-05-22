Cumhuriyet Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Nurullah Korkman'ın proje yürütücülüğünü yaptığı projenin amacı: Okul öncesi, sınıf öğretmeni, fen bilimleri ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin iklim değişikliği kaynaklı çevresel sorunların çözümüne ilişkin bilim ve teknoloji entegrasyonlu tasarım yapma becerilerini geliştirmeleri.

Türkiye geneli 24 öğretmenin 7 gün sürecek bilim kampına alınacağı proje kapsamında Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretmenler tarafından eğitimler verilecek.

Proje kapsamında gerçekleştirilen kamp programında; yeşil kümes, bitki ıslahı, biyogaz üretimi, manyetik alan etkisi ile verim artırma, topraksız tarım, yenilenebilir enerji, bokasi kompostu, yağmur hasadı, bitki spiralleri ve iklimlendirilmiş ahıl ile verimlilik temaları çerçevesinde tasarım temelli bilimsel etkinliklere yer verilecek.

Projeye başvurmak isteyen öğretmenler 22 Mayıs - 10 Haziran 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Konu ile ilgili müdürlük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Cumhuriyet Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Nurullah Korkman'ın proje yürütücülüğünü yaptığı, TÜBİTAK 4004 ‘Bozok'ta İklim Değişikliklerine Uyum: Bilim ve Teknoloji Entegrasyonlu Uygulamalar II’ projesi 24 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında okul öncesi, sınıf öğretmeni, fen bilimleri ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin iklim değişikliği kaynaklı çevresel sorunların çözümüne ilişkin bilim ve teknoloji entegrasyonlu tasarım yapma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Böylelikle öğretmenlerin iklim değişikliğinin neden olduğu sorunları ve yeni iklim koşullarına yönelik uyum tedbirlerini fark etmeleri ve bu sorunlar çerçevesinde çözüm yolları geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirmek için, Türkiye geneli 24 öğretmen, 7 gün sürecek bilim kampına alınacaktır. Kamp programında; yeşil kümes, bitki ıslahı, biyogaz üretimi, manyetik alan etkisi ile verim artırma, topraksız tarım, yenilenebilir enerji, bokasi kompostu, yağmur hasadı, bitki spiralleri ve iklimlendirilmiş ahıl ile verimlilik temaları çerçevesinde tasarım temelli bilimsel etkinliklere yer verilecektir.

Bozok Üniversitemizin öğretim üyeleri ve öğretmenlerimiz tarafından verilecek olan eğitimlerimiz 24-30 Haziran 2024 tarihlerinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde (Turizm Otelcilik) katılımcılarımızın konaklayacağı şekilde gerçekleştirilecektir.

Başvurular https://forms.gle/Dn39RMD9vrhqvA86A başvuru formu aracılığı ile çevrim içi olarak alınacaktır. Başvuru alma süresi 22 Mayıs - 10 Haziran 2024 tarihleri arasında olacaktır. Yapılan başvurular proje ekibi tarafından değerlendirilerek asıl ve yedek katılımcı listeleri ilgililere duyurulacaktır” denildi.