Türkiye, ev ve işyerlerindeki elektrik kayıt sistemini tamamen dönüştürecek olan milli akıllı sayaç sistemine geçiş yapıyor. 1 Ocak 2025 tarihine kadar, yıllık elektrik üretimi belirli bir seviyenin üzerinde olan abonelerin bu yeni sisteme geçiş yapması zorunlu olacak. Bu yeni sistem sayesinde kullanıcılar, elektrik tüketimlerini cep telefonları aracılığıyla anbean takip edebilecekler.

YENİ SİSTEM DEVREDE

Milyonlarca aboneyi ilgilendiren bu güncelleme kapsamında, mevcut elektrik sayaçları sökülerek yerlerine akıllı sayaçlar takılacak. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, evde elektrik kaydına yönelik birçok işlem cep telefonu üzerinden yapılabilecek.

Türkiye, Milli Akıllı Ölçüm Sistemi'ni (MASS) kullanmaya başlıyor. Bu sistem, yıllık elektrik tüketimi belirli bir seviyenin üzerinde olan ev ve işyerlerinin 2025 yılı başından itibaren akıllı sayaçlara geçmesini öngörüyor. Yeni sistem, elektrik işlemlerinin kapalı mekanlarda cep telefonları üzerinden yapılabilmesini mümkün kılıyor. MASS kapsamındaki elektrik araçlarının kurulumu ve bakımı, elektrik dağıtım lisansı sahibi kuruluşların sorumluluğunda olacak.

MERKEZİ HABERLEŞME YAZILIMI DEVREYE GİRİYOR

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), merkezi haberleşme yazılımı spesifikasyonlarını 1 Ocak 2025 tarihine kadar yayınlayacak. Dağıtım şirketleri, 1 Nisan 2025 tarihine kadar bu spesifikasyonlara uygun merkezi haberleşme yazılımını kuracak ve tüm cihazlardan veri entegrasyonunu tamamlayacak. Göstergeler, 1 Ağustos 2025'ten itibaren bu yazılım kullanılarak uzaktan okunabilecek. 1 Haziran 2025'ten itibaren, dağıtım şirketleri tarafından sağlanan tüm akıllı sayaçlar, modemler, merkezi iletişim yazılımları ve veri yoğunlaştırıcıların birlikte çalışabilirlik ilkesine uyması gerekecek.

Bu büyük dönüşüm, Türkiye'nin enerji verimliliği ve akıllı şehirler hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olacak. Elektrik tüketimini anlık olarak takip edebilme ve yönetebilme imkanı, hem kullanıcılar hem de enerji sağlayıcıları için büyük kolaylıklar sağlayacak.