Yozgatlı öğrenciler, 21-24 Mayıs tarihlerinde Sakarya’da yapılan Okullar Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonasında derece elde etti.

Wushu Kung-Fu Okullar Arası Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren öğrenciler, Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’ı ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, yapılan turnuvada il ve ilçeyi en iyi şekilde temsil eden öğrencileri ve başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye Şampiyonu olan Rabia Karadaş’ı tebrik etti.

Müdür Ceylan, antrenör öğretmen Tayfun Öztürk’ü de tebrik ederek ilçe adına göstermiş olduğu öz verili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Sakarya’da yapılan Okullar Arası Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonasında; 45 kilogramda Melikli İmam Hatip Ortaokulundan Mahmut Çalışkan Türkiye üçüncüsü, 60 kilogramda yıldızlar kategorisinde Melikli İmam Hatip Ortaokulundan Yusuf Karadaş Türkiye üçüncüsü, 42 kilogramda minikler kategorisinde Melikli İmam Hatip Ortaokulundan Caner Deliktaş Türkiye ikincisi ve 65 kilogramda Mesleki Eğitim Merkezinden Rabia Karadaş Türkiye şampiyonu derecelerini elde etti.