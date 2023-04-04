Aşırı yağışlar nedeniyle köylerde yaşanan dere taşkınlarının önüne geçmek amacıyla dere ıslahı çalışmaları başladı.

“SÖZ VERDİK YAPIYORUZ”

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, aşırı yağışlar nedeniyle Topçu, Salmanfakılı, Lök, Büyükincirli ve Gökçekışla köylerinde dere taşkınlarının meydana geldiğini, bu taşkınların ekili alanlara ve yerleşim yerlerine zarar verdiği vurgulayarak, bu köylerde dere ıslahı yapılması için söz verdiklerini, verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İhale askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte çalışmalara ivedilikle başlanacağının altını çizen Milletvekili Başer, iş kapsamında Salmanfakılı, Lök, Büyükincirli köyleri derelerini taşkın zararlarından önlemek amacı ile proje ile söz konusu yerleşim yerlerinde 18 bin metreküp kazı yapılması, mansap şartının sağlanması için idarenin istediği kısımlarda gerekli yatak taramasının yapılması, projesinde gösterilen Büyükincirli köyünde 800,37 metre, Lök köyünde 671,88 metre, Salmanfakılı köyü 197,69 metre, Topçu 807,70 metre uzunluğunda dik duvarlı kanal ve taban kaplaması yapılması, Topçu, Büyükincirli, Salmanfakılı ve Lök köylerine projesinde gösterilen 18 adet yol geçişi yapılması, yol geçişlerine korkuluk yapılması, kanal üzerine 4757,28 duble panel çit yapılması Çekerek Irmağı Islahı bin 700 metre ferforje korkuluk yapılması işi Çekerek ilçe merkezi dere geçişi yapımı, Bişek köyü 850 metre kanalizasyon yapımı, Lök köyü deplase hattı yapımı işinin yapılacağını açıkladı. Haber Merkezi