Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan başvuru sahiplerinin listeleri, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ilan panosu ve internet sitesinde yayımlandı. Listenin ilanda kalacağı süre 5 iş günü olarak belirlenirken, Yozgat il genelinde toplam 133 kişinin başvurusu kabul edildi.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Makine Ekipman Alımı için yapılan başvuruları sonuçları açıklandı. Başvuru sahiplerinin, hibe sözleşmesi ve projeye esas evrakı teslim etmek üzere 15 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Hibe sözleşmesi imzalamayanların proje başvuruları ve değerlendirme sonuçları ise iptal edilecek.

Ayrıca, A İş Planı Kapsamında Sözleşme Aşamasında İstenecek Belge/Dokümanlar da belirlendi. Bu belgeler arasında; veri giriş sistemine yüklenen belgelerin asılları, yatırımcının SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeler, adli sicil kaydı, tüzel kişi başvurularında sermaye pay oranlarını gösteren en son yayımlanmış ticaret sicil gazetesi onaylı sureti, alınacak makine ekipmanın teknik özelliklerini gösterir belge ve noter onaylı Genel Taahhütname yer alıyor.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yapılan hibe başvuruları, kırsal ekonomik yatırımların desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Bu program kapsamında, KKYDP 14.3. Etap A ve B iş planı değerlendirme sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi ve projeye esas evrakı teslim etmek için 15 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapmak zorundalar. Ayrıca, belirtilen belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlayamayanların proje başvuruları ve değerlendirme sonuçları iptal edilecektir.

Bu kapsamda, Boğazlıyan ilçesinden 27 kişinin başvurusu kabul edildi. Başvuru sahiplerinin hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazananlar listesi, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde yayımlandı. Listenin ilanda kalacağı süre ise 5 iş günü olarak belirlendi.

Listeler 5 (beş) iş günü (04 Nisan - 10 Nisan) süreyle ilanda kalacak, başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak.

Öte yandan Yozgat il genelinde toplam 133 kişinin başvurusunun kabul edildiği öğrenildi. Haber Merkezi