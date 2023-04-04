Ülke genelindeki tüm yerel gazeteler icra ilanlarının nasıl yayınlanacağı hususlarında icra müdürleri ile sürekli sorun yaşanmaktaydı.

Aynı bedeldeki bir ilana A ilindeki bir icra müdürü Ulusal Gazetelere gönderirken, B ilindeki bir icra müdürü ise Yerel Gazetede yayınlamayı tercih edebiliyordu. Tüm bu karmaşaya açıklık gelirken, 31 Mart 2023 tarihinde çıkan Resmi Gazete’deki yeni yönetmelik ile kafa karışıklığı son buldu.

İŞTE YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE PARASAL LİMİTLER

31 Mart 2023 tarihinde yayınlanan yeni yönetmeliğe göre parasal limiti 500 liranın altında olan satışlar için icra müdürleri yetkili olacak ve ilgililerin menfaatlerine göre icra müdürlükleri karar verebilecek. Yeni yönetmelikte geçen madde ise şöyle: “Toplam muhammen bedeli beş yüz bin Türk lirasına kadar olan satışlar için gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilir”

500 BİN LİRA ÜZERİ İSE YEREL GAZETE DE YAYINLANACAK

31 Mart 2023 Tarih ve 32149 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yeni Yönetmeliğe göre parasal limiti 500 bin lira ile 2 milyon lira arasında olan bütün ilanlar İcra Müdürlüğünün bulunduğu ilçe sınırlarında yer alan ve Basın İlan Kurumu mevzuatına göre ilan yayınlama hakkına sahip Yerel Gazete veya yine ilgili icra müdürlüğünün mülkü sınırları içerisinde bulunan ve yeni yasaya göre ilan yayınlama hakkına sahip internet sitelerinde yayınlanacak.

BAĞLI BULUNAN İLÇEDE GAZETE ÇIKMIYORSA İL MÜLKİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ BİR GAZETE TERCİH EDİLECEK

Yeni Yönetmeliğe göre parasal limiti 500 bin lira ile 2 milyon lira arasında olan bütün ilanlar İcra Müdürlüğünün bulunduğu ilçe sınırlarında yer alan ve Satışın yapılacağı yerde resmî ilan yayınlama hakkını haiz yerel gazete veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması hâlinde ilan, icra dairesinin belirleyeceği aynı il mülki sınırları içerisinde bulunan başka bir yayın yerinde resmî ilan yayınlama hakkına haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesi aracılığıyla duyurulacak.

2 MİLYON LİRA ÜZERİNDE İSE 50 BİN ADET SATIŞI BULUNAN GAZETE TERCİH EDİLECEK

2 milyon liranın üzerindeki parasal satış değeri olan ilanlar ise yurt genelinde yayın yapan bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiilî satışı elli bin adedin üzerinde olan resmî ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlanabileceği hükme bağlandı.

31 Mart 2023 tarihindeki Resmi Gazetede yayınlanan yeni yönetmeliğe göre uyulması gereken diğer konulardan; “Elektronik Satış Portalı ile Basın İlân Kurumu İlan Portalında, gazetede veya internet haber sitesinde ilan edilen metinler arasında farklılık bulunması hâlinde Elektronik Satış Portalında ilan edilen metin esas alınır.”

“Elektronik Satış Portalı ile Basın İlân Kurumu İlan Portalında, gazetede veya internet haber sitesinde ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin sadece Elektronik Satış Portalında ilanen düzeltilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.”

Aynı Yönetmeliğin 15’inci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Birinci artırma sonucunda ihale bedelinin ödendiği tarih itibarıyla açık artırma ilanı Elektronik Satış Portalından ve Basın İlân Kurumu İlan Portalından kaldırılır” hükmü getirildi. Haber Merkezi