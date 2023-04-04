Alpaslan Türkeş’in ölüm yıl dönümünde Başkan Açıkel, 4 Nisan’da bütün aş evlerindeki iftar yemeklerinin Alpaslan Türkeş hayrına verileceğini kaydetti.

“MEKÂNIN CENNET OLSUN BAŞBUĞUM”

“Sevdası sevdamız, kavgası kavgamızdır” diyerek açıklamada bulunan Başkan Açıkel, “Bir anımı paylaşmak istiyorum. Deprem felaketinin sanırım 5’inci veya 6’ıncı gecesi koordinasyon merkezinde gece toplantı halinde iken görevli arkadaşlar dışarıda beni görmek isteyen vatandaşlar olduğunu söylediler. 70’li yaşlarda aksakallı bir amca ve nur yüzlü hanımı. Buyurun; beni görmek istemişsiniz dedim. Amcam, “Oğlum, bir ihtiyacımız yok, Yozgat halkına sizlerin şahsında teşekkür etmek istedik” dedi. Estağfurullah yanınızda emrinizde koca bir Yozgat var deyince eşi hanımefendi şöyle bir cümle kurdu. “Kıyamet koptu sandık, çok zor durumda idik. Sonra halk arasında; Merak etmeyin, Türkeşciler geldi, diye konuşuldu. İçimiz rahatladı. Umutlarımız yeşerdi.” Ellerinden öptük, hayır dualarını aldık. Başbuğumuzun vefatının seneyi devriyesi. Kaç yıl geçerse geçsin, biz hala Türkeşciyiz. Sevdası sevdamız, kavgası kavgamızdır. 4 Nisan günü bütün aş evlerindeki iftar yemekleri biz evlatları tarafından Başbuğ Alpaslan Türkeş hayrına verilecek. Ruhun şad mekânın cennet olsun Başbuğum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi