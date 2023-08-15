Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Memur-Sen Konfederasyonu’nun Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçilmişti. Müzakere sürecinin tamamlanmasıyla beraber Kamu İşveren Heyeti adına konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk teklifini kamuoyuna açıkladı.

21 yıldır pek çok alanda olduğu gibi kamu sendikacılığı alanında da çalışanların örgütlenmelerine yönelik birçok yasal düzenleme yaparak devlet ile çalışanın aynı masada buluşmasını sağladıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, “Bu düzenlemeler kapsamında 2010 yılında gerçekleştirilen referandumla toplu sözleşme hakkını kamu görevlilerimize verdik. Toplu sözleşme sistemi ile kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarında ciddi iyileştirmeler sağladık ve bugüne kadar 6 toplu sözleşme imzaladık. İnşallah 7. Dönem Toplu Sözleşmemizi de tüm tarafların karşılıklı anlayışı, nezaketi ve uzlaşısıyla, kamu personelimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı sonuçlar getirecek şekilde ve başarıyla neticelendireceğiz” diye konuştu.

“GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN MÜZAKERE SÜRECİNE GELMİŞ BULUNMAKTAYIZ”

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinin 14. gününde artık belli bir noktaya geldiklerinin altını çizen Işıkhan “Toplu Sözleşme görüşme masalarında taraflarında değil paydaşlar olarak oturduk. Yapılan müzakereler büyük bir nezaket ve sosyal diyalogla gerçekleştirildi. Çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ile ilerleyen görüşmelerde kamu görevlerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakereleri de yapıldı. Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere sürecine gelmiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi.

“OCAK 2024’TE YÜZDE 25 CİVARINDA ENFLASYON FARKI VERECEĞİMİZİ DE ÖNGÖRÜYORUZ”

Bakan Işıkhan, ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 13,5 ilave refah payı vererek artış oranını yüzde 30’a yükselttiklerini ayrıca temmuz ayında 8 bin 77 lira seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya çıkardıklarını ve böylece 2023 toplamında en düşük memur maşında yüzde 141,8 artış sağladıklarını hatırlattı. Gerek ocak ayında gerekse temmuz ayında yaptığımız zamların enflasyon artışı farkı göze alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulayan Işıkhan, “Böylece merkez bankamızın 2023 enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024’te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“TEKLİFİMİZİ AÇIKLIYORUM”

2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak tekliflerini kamuoyuna paylaşan Işıkhan, “Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42’yi bulan bir artış ön görülmüştür. 2024’ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış yüzde 54’ün üzerinde olacaktır. Temennimiz o dur ki bugün verdiğimiz teklifle toplu sözleşmeyi paydaşlarla uzlaşı içerisinde imzalarız. Kamu işveren heyeti olarak 11 hizmet kolu ve geneliyle 21 Ağustosa kadar müzakerelerimizi yaparak görüşmelerimizi uzlaşı ile nihayete erdirmeyi niyetindeyiz” açıklamasında bulundu.

7’nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilmesi beklenirken üçüncü toplantı ise 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak. İHA