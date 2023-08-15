En çok tercih edilen mesleklerin başında gelen doktorluk milyonlarca gencin hayali olmaya devam ediyor. Sağlıkta şiddet ve ekonomik sıkıntılar zaman zaman bu meslek mensuplarını bunaltsa da bu durum tıp fakültelerine olan ilgisi azaltmıyor.

Türkiye’de toplam 208 üniversitede öğretim veriliyor. Türk Tabipler Birliği tarafından hazırlanan rapora göre bu yıl itibariyle ülke genelinde 128 tıp fakültesinde eğitim veriliyor. Bu okulların 91’i devlet, 37’si ise özel olarak da adlandırılan vakıf üniversitesi bünyesinde yer alıyor. Toplam kontenjanın 21 bin 950 olduğu belirtiliyor.

EN ÇOK TIP EĞİTİMİ VEREN OKUL TÜRKİYE’DE

En çok fakülte açık ara İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’daki 30 fakültede geleceğin sağlıkçı yetiştiriliyor. Ankara’da 13, İzmir’de ise 8 tıp fakültesi var. Toplam 60 ilde tıp eğitimini verilebiliyor. Raporda, Avrupa’da nüfus açısından Türkiye’ye yakın ülkeler olan İngiltere ve İrlanda’da toplam 61, Fransa’da 54, İspanya’da 44, İtalya’da 47 ve nüfusu yaklaşık olarak aynı olan Almanya’da 43 tıp fakültesi olduğu belirtiliyor. Türkiye’de 685 bin kişiye bir tıp fakültesi düştüğü belirtiliyor. Buna göre Türkiye, nüfusuna göre tıp fakültesi sayısında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. İHA