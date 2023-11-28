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“Önceliğimiz ekmeğini yediğimiz büyük Türk milletidir” diyen Başkan Çeliksoy, ”Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Türkmenlerin şehri, Bozok Yaylasının yiğit evlatlarının, Yozgat’ın da yüzyılı olacaktır” şeklinde konuştu.

Artık bir yol açmanın vaktinin geldiğini vurgulayan Çeliksoy, “Anadolu’nun göbeğinde, millî ve manevi değerlerin en derin duygularla yaşandığı talihsiz memleketim, Yozgat’a sahip çıkma vaktidir. Hamasi nutuklarla şehre bir taş dikmemiş, yatırım getirememiş, nüfusu yerinde tutacak projeler geliştirememiş, iş bulamayan her evladını gurbete göndermek zorunda kalmış, Ankara’da yaşayıp Yozgat’a rol biçen sözüm ona hemşerilerimiz, artık meydan boş değildir. Şehrimizi bir kısır döngüye mahkûm eden, kişisel menfaatleri uğruna şehrin imarını katledenlerden kurtulma zamanı gelmiştir. Hiçbir plan proje yapılmadan bin 400 rakımın üzerine hastane yapımına itiraz edemeyenlerden, Yozgatlı olmaz. Trafik- ambulans, tahliye yolları ve yoğunluk hesap edilmeden yapılan vilayet binasına, buraya olmaz yapmayın diyemeyenlerden, Yozgatlı olmaz. Fırsat bu fırsat diyerek, şehir stadını bari buradan kaydıralım, şehir güneye doğru kaysın diyemeyen basiretsiz yerel yöneticilerden, Yozgatlı olmaz. Kirazlı Gölet’inin savağına ‘su basar imam hatip olmaz buraya’ diyemeyenlerden, Yozgatlı olmaz. İki dere arasına Spor Vadisi gibi devasa bir kompleksi yapanlara, ‘başka yer mi yok’ diyemeyenlerden, Yozgatlı olmaz. Hazır hızlı tren geldi, terminali de o tarafa doğru kaydıralım şehre faydası olur, yatay mimariyi bu tarafa taşırız diyemeyenlerden, Yozgatlı olmaz. Şehrin ortasına alt geçit yapıp, yaya nerden geçecek onu bile hesap edemeyen, yaptığı yeri yeniden kırıp yaya geçidi yapanlardan ve şehri ikiye bölüpte hiçbir fayda elde edemeyenlerden, Yozgatlı olmaz. O kadar alternatif varken TOKİ’leri derelere tepelere inşa ettirenlerden, Yozgatlı olmaz. İçki içiliyor diye Çamlıkta ki gazinoyu dönüştürmek yerine yıkıp, Yozgat’ın hatıralarına ihanet edenlerden, Yozgatlı olmaz. Devlet yatırımlarını yanlış yere yönlendiren ve şehremini sıfatına layık olmayanlardan da ‘emin’ olunmaz. Sadece bir kaçını ifade ettiğimiz yatırımlar, tek alternatif güneye yönlendirilseydi şimdi eski Yozgat, yeni Yozgat ifadesini kullanacak, üniversite ve çamlık şehrin ortasına alacak ve yıllardır söylenip ama bir türlü hayata geçirilemeyen yatay mimari için devasa alanlar açılacaktı. Oldu mu? Tabi ki hayır! Peki neden? İş bilmeyen, basiretsiz, şehri zerre kadar sevmeyip şahsi çıkarlarını düşünen, Yozgat’ı saat kulesi ve lise caddesinden ibaret sanan ehliyetsiz insanlara mührü verdiğimiz için. En iyisini biz yaparız demediğimiz sürece, güzel şehrimizi ehliyetsiz ve derdi Yozgat olmayanlar yönetmeye devam edecektir. Yetiştirme yurdu çocuklarıyız biz, yani anamızda babamızda büyük Türk devletidir. Artık ekmeğini yediğimiz devletimize, şehrimize hizmet etme ve yediğimiz ekmeği helal ettirme zamanıdır. Belediye Başkanlığına aday çıkaracağız ve şehrimize hizmet edeceğiz. Büyük parası olduğu için aday gösterilenlerden, Ankara’dan işi bağlayıp Yozgat’ın yolunu tutanlardan, kapalı kapılar ardında hesap yapıp, şehirle alakası olmayanlardan, Yozgat’a belediye başkanı olmaz, olamaz! Yozgat’ın çehresini değiştireceğiz! Yozgat her güzelliği hak ediyor” dedi.