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Uyuz belirtisi görüldüğünde en yakın sağlık kuruluşuna gidilerek tedaviye başlanılması gerektiğini belirten Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, “Uyuz, deride yaşayan bir paraziter durumdur. Şiddetli kaşıntılara yol açar. O bölgede deride tüy dökülmesi, kızarıklıkla birlikte seyreden, çok yoğun da bulaşma özelliği taşıyan bir hastalık türüdür. Kontrol altına alamadığımız özellikle hayvanda olan türleri ama onun haricinde zaten hayvanlarda çok yaygın görülür. Hayvandan hayvana bulaşabildiği gibi hayvanlardan insanlara da geçer. Aynı zamanda insandan insana da temasla birlikte bulaşabilen bir deri hastalığıdır normalde. Zaten hastalık parazitinin vücutta oluşturduğu lezyonlar kaşıntının başlaması ve oradaki kızarıklıkla birlikte hastalık kendini göstermiş olur. Sonrasında da muhakkak bir hastaneye ya da sağlık kuruluşuna gidip onunla ilgili tedbirler almak lazım. Çünkü vücudun her tarafına yayılabilir. Tedavisi bu durumda daha da geç olur. Onun için ilk belirtileri gördüğümüzde en yakın sağlık kuruluşuna gidip bununla ilgili gerekli tedaviyi olmak lazım” dedi.

“AYNI BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR”

Anteplioğlu, hayvanlarda da aynı insanlarda olduğu gibi belirtilerin görüldüğünü söyleyerek, “Aynı insanlarda olan belirtiler gibi özellikle kedilerde de ve diğer canlılarda da bu durum olmaktadır. Özellikle de belirli bölgelerde yani kafa kısımlarında, ense ve sırt bölgelerinde küçük küçük tüy dökülmeleri, orada hafif kızarıklıklar, deride sadece tüyler döküldüğü için sadece derinin göründüğü bir görüntü olur ve sürekli kaşınma evresine geçer canlı. Öyle olduğu zaman da direkt biz insanlarda olduğu gibi bizde gerekli antiparaziter banyo yöntemleri ve diğer ilaçlarla tedavi metoduna başlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“HİJYENE DİKKAT EDİLMELİ”

Özellikle kedilerde mama ve su kaplarında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Anteplioğlu, “Öncelikle kedi sahiplerine seslenmek istiyorum. Tabii ki kediler çok dışarıya çıkan canlılar değil. Bizim evlerimizde beslediğimiz canlılarımız ve köpekler gibi değil çünkü. Buradaki en önemli şeylerden birisi kediler de olsa köpeklerde de düzenli olarak iç ve dış parazit ilaçlarını veteriner hekimlerine 2 ayda bir ya da en azından 3 ayda bir yaptırmaları gerekiyor. Kedimizin hijyenle ilgili de bulunmuş olduğu ortamda kum ve su kaplarını düzenli olarak temizlemeliyiz. Çünkü mama yediği kapların bulunduğu bölgelerde de hijyene çok dikkat etmemiz lazım. Uygun kumları kullanmak lazım bunun için de. En önemlisi de dediğimiz gibi hastalığı önlemenin bizdeki metodu insanlarda da olduğu gibi koruyucu hekimliktir. Paraziter iğnelerimizi düzenli yaptırmaya gayret edersek canlılarımız da herhangi bir hastalığa yakalanmamış olur” dedi.