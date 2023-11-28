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Toplantıda, trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirler ve olağan yaşamı olumsuz etkileyecek durumları engellemek ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirlerin görüşüldü.

Kaymakam Fatih Topuz yaptığı açıklamada, İlçenin bütün ilgili kurumları ve saha personellerinin koordineli bir şekilde hiçbir aksaklığa ve mağduriyetlere izin vermeden çalışılması gerektiği konularında talimatlarda bulunarak yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışacağını söyledi.

“KIŞ EKİPMANLARINI ARAÇLARIMIZDAN AYIRMAYALIM”

1 Aralık itibariyle başlayacak olan kış lastiği uygulamasını hatırlatan ve kış lastiği kullanımın önemine dikkat çeken Kaymakam Topuz, ”Uyacağımız her kural bizleri hem hayata hem de sevdiklerimize bağlıyor. Tüm vatandaşlarımızdan önemle ricada bulunuyoruz. Lütfen kış ekipmanlarını araçlarımızdan ayırmayalım. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ancak vatandaşlarımızın da bireysel önlemlerini almaları önem arz ediyor” dedi.