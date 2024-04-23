Sadece 5 dakika süren bu işlemle, belgesiz olarak yeni kimlik ve ehliyet tek bir kartta birleştiriliyor. Eski ehliyet sahipleri ise bu uygulamadan yararlanabilmek için 15 TL ödeme yapmak zorunda.

Geçmiş yıllarda başlatılan uygulama, yeni nesil kimlik kartları ile ehliyetlerin birleştirilmesine olanak tanıyor. Ancak, birçok vatandaşın hâlâ haberdar olmadığı bu uygulamaya olan talep her geçen gün artıyor. Nüfus Müdürlüğü tarafından yürütülen bu düzenleme, sadece birkaç dakika içinde tamamlanıyor.

Yeni kimlik ve ehliyet sahiplerinden herhangi bir ücret veya belge istenmezken, eski tip ehliyet sahiplerinin uygulamadan yararlanabilmesi için ehliyetlerini yenilemeleri ve 15 TL ödeme yapmaları gerekiyor.

Online randevu almak ve detaylı bilgi için Nüfus Müdürlüğü'nün resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kimlik kartları ile ehliyetlerin birleştirilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu sayfasından online randevu almak yeterlidir. Bu düzenleme sayesinde, hem kimlik hem de ehliyeti tek bir kartta taşıma konforu, son aylarda başvuru sayısını önemli ölçüde artırmıştır.

Eski ehliyet sahipleri için 15 TL masraf gerekmektedir. Yeni kimlik başvurusu için 37 TL harç bedeli ve son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf gerekmektedir. Yenileme sürecinde eski ehliyet veya kimliğin yanında bulundurulması önemlidir.

Başvurudan sonra birleştirme işlemi gerçekleştirilir ve yeni kimlik ile ehliyet, belirtilen adrese gönderilir. Bu düzenleme sayesinde, vatandaşlar her iki kartı da taşıma zorunluluğundan kurtularak kullanım kolaylığı sağlarlar.