Bakan Işıkhan'dan emeklilik bekleyen milyonlarca kişiye kritik açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklilik bekleyen vatandaşa yönelik önemli bir duyuru yaptı.

Bakan Işıkhan, yurt dışı borçlanmasına ilişkin önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Yurt dışında borçlanarak emekli aylığı bağlatmak isteyen vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla e-Devlet üzerinden yeni bir hizmetin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, emekli aylığı bağlatmak isteyen vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla e-Devlet üzerinden yeni bir hizmetin başlatıldığını duyurdu.

Artık "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi"ne ek olarak sunulması gereken "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi"nin e-Devlet platformu üzerinden verilebileceği belirtildi.

Ayrıca, vatandaşların daha fazla bilgi almak için "https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan" adresine başvurabileceklerini ifade etti.

Yurt dışı borçlanması koşulları, Türkiye ile Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunan ya da olmayan ülkelerde çalışan Türk vatandaşları için önem arz ediyor.

Vatandaşlar, yurt dışında geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadınlığı sürelerini Türkiye'deki sosyal güvenlik yasalarına göre değerlendirmek üzere borçlanabilirler.

Borçlanma kapsamında olan süreler, yurt dışında geçen sigortalılık dönemleri, işsizlik süreleri ve ev kadınlığı olarak geçen süreleri de kapsamına alır.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifre alma işlemi, bireyin şahsen başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru esnasında üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları veya süresi dolmamış geçerli çalışma izin kartı) ibraz edilmelidir.

Başvuru, Yurt içindeki PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden yapılabilir.

Ayrıca, "e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir" ibaresini taşıyan vekalet veya ilgili adli birimlerce düzenlenmiş vesayet belgesi ile de PTT şubelerinden şifre temin edilebilir.