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Son dönemde Türkiye genelinde dalgalı enflasyon ve yükselen mazot fiyatları, birçok sektörü etkileyerek fiyat artışlarına neden oluyor. Bu etkiler Yozgat'ta otobüs biletlerine de yansıdı.

Yaklaşık bir ay önce Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına gelen zammın ardından, otobüs bilet fiyatları da artış yaşadı.

BİLET FİYATLARINA YÜZDE 40’A YAKIN ZAM

Mazot fiyatlarındaki sürekli artış nedeniyle, Yozgat’ta otobüs bilet fiyatlarına yüzde 30 ila 40 arasında bir zam uygulandı. Yapılan zammın temel nedeni olarak ise mazota yapılan zamlar gösteriliyor.

YOZGAT-KIRIKKALE BİLET FİYATLARINA ZAM

Yozgat-Kırıkkale arasında seyahat edenler de bu fiyat artışlarından nasibini aldı. Zamlı fiyatlarla Yozgat-Kırıkkale otobüs biletleri artık 200 ile 350 lira arasında satılıyor.

Güncel zamlar sonrasında Yozgat-Ankara arası otobüs biletleri 350-400 lira seviyelerine yükselirken, Yozgat-Sivas rotasında 250 ila 300 lira arasında fiyatlarla karşılaşıyoruz.

130’DAN 200’E ÇIKTI

Yozgat-Kayseri arası otobüs bilet fiyatları ise 130 liradan 200 liraya çıktı, bu da bölge içindeki seyahat maliyetlerinde önemli bir artışı temsil ediyor.

VATANDAŞ ENDİŞELİ

Enflasyon ve mazot fiyatlarındaki dalgalanmaların, Yozgat ve çevresindeki otobüs seyahati maliyetlerine olan etkisi açıkça görülüyor ve bu artışlar vatandaşlar arasında ekonomik zorluklara neden oluyor. Yozgatlı, maliyet artışlarına karşı nasıl bir önlem alınacağı ve bu zamların ekonomik etkileri hakkında endişelerini dile getiriyor. (Melike Aslı Arslan)