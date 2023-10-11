Tahmini Okuma Süresi: dakika

Düzenli olarak okullarda gerçekleştirilen veliler toplantısı bu hafta Şehit Nuri Çelik İlk ve Ortaokulu’nda düzenlendi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecileri öğretmenler ve veliler katıldı.

Düzenlenen toplantıda görüşülen konular hakkında bilgi veren Müdür Aksoy, “Eğitim ve öğretim yılı boyunca yapılacak eğitim faaliyetlerine yönelik bilgilendirmede bulunduk. Kurslara ve rehberlik çalışmalarına yönelik yapılacak çalışmaları karar verdik. İlçemizde yaygınlaştırdığımız okul kıyafeti uygulaması hakkında görüş alışverişinde bulunduk.Taşımalı öğrencilerin velilerini köylerinde ziyaret ederek taleplerini dinledik. Toplantıyı düzenleyen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve toplantıya katılan kıymetli velilerimize teşekkür ediyor, başarılı eğitim yılı diliyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)