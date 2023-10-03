Yatırım yapmak isteyenlerin hisse senedi alımının temel adımları şunlardır:

Adım 1: Hedef Belirleme : Yatırım yapmadan önce finansal hedeflerinizi netleştirin.

Adım 2: Risk Toleransı : Hangi seviyede risk alabileceğinizi değerlendirin.

Adım 3: Finansal Bilgi : Temel finansal piyasaları ve borsada olduğunuzu öğrenin.

Adım 4: Şirket Seçimi : Hangi şirketlere yatırım yapılmasına karar verin.

Adım 5: Yatırım Hesabı Açma : Bir yatırım hesabını açma işlemlerini başlatır.

Adım 6: İlk Alım : Küçük bir miktarla ilk hisse alımınızı gerçekleştirin.