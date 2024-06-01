Yarın tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı gerçekleştirilecek. Yapılacak sınavda Yozgat’ta binlerce öğrenci ter dökecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yarın Türkiye genelinde ve yurt dışındaki merkezlerde gerçekleştirilecek. 8. sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda ve yurt dışında 11 sınav merkezinde ter dökecek.

Liselere Geçiş Sistemi sınavı yarın Türkiye genelinde ve yurt dışındaki merkezlerde gerçekleştirilecek. 8. sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda ve yurt dışında 11 sınav merkezinde ter dökecek.

Yozgat’ta merkez ilçede 5, il genelinde ise 25 okulda, 241 salonda yapılacak sınava toplamda 4 bin 100 öğrenci girecek. Sınavda yaklaşık 700 öğretmen ise görev alacak.

Öğrenciler yarın yapılacak LGS merkezi sınavına katılmak için 18 Mart-2 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirdi.

SONUÇLAR 28 HAZİRAN’DA

Sınav yurt içinde 973 merkezde, 3 bin 891 okulda, 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda, 35 salonda gerçekleştirilecek.

LGS merkezi sınavına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor. Öğrencilerin sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile gelmeleri gerekiyor.

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.