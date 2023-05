2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında; Trafik Denetleme Yozgat Şube Müdürlüğünce İlkokul öğrencilerine yönelik Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı ve teorik trafik eğitimi gerçekleştiriliyor.

“TRAFİK KURALLARI HERKES İÇİN VAR”

Bu proje ile çocuklarda trafik kurallarına uyma bilincini geliştirilirken Türkiye geneli kazalarda meydana gelen çocuk ölümlerinin de önüne geçebilmek amaçlanıyor.

Projenin amacı hakkında bilgi veren Trafik Denetleme Yozgat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, “Trafik kazalarının en aza indirilmesi, kayıpların ve yitirilen hayatların önüne geçilebilmesi, çocukların eğitimleri sonrasında her gün trafiğin içinde olan anne-baba ve aile bireylerinin, trafik kazaları ile ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi, yarının bireylerini şimdiden yetiştirmek ve onların yetiştireceği nesillere altyapı oluşturulması, trafik kurallarının sadece araç sürücüleri için değil, herkes için var olduğu bilincinin yerleştirilmesidir” denildi.

ÇOCUKLARI EĞLENDİREREK TRAFİK BİLİNCİ AŞILANIYOR

Ekiplerce şu bilgiler de paylaşıldı; “Trafik sorunlarının ortaya çıkmasında sürücüler kadar yayaların da sorumlulukları vardır. İster genç ister yaşlı olsun sürücüler işlerinin gereği günlerinin büyük bir kısmını yoğun trafik içinde geçirmektedir. Trafikte geçirilen zaman itibariyle trafik kaza riski en yüksek olan sürücüler sadece kendi yaşamlarından değil, yanındaki kişilerden ve yoldaki diğer araçlardakilerin can güvenliğinden de sorumludurlar. Dolayısıyla yarının sürücüsü olacak çocukların da trafik konusunda eğitilmeleri bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi hem kendi can güvenlikleri hem de aileleri ve diğer sürücülerin ve yayaların can güvenliği için çok önemlidir. Bu projede trafik eğitiminden beklenen, güvenli bir trafik ortamı sağlanması için çocuklarda, ailelerde ve toplumda trafik bilinci oluşturması ve alışkanlık kazandırılmasıdır. Özellikle insanlarda daha kalıcı ve etkili olduğu sonucundan hareketle trafiğin en savunmasız katılımcıları olan çocuklar eğlendirerek trafik bilincinin aşılanması bağlamında yol ve çevre güvenliğinin kullanımı için gerekli olan bilgilerin kazandırılması, güvenli geçiş yerleri ve kullanım alışkanlığının kazandırılması, yaya kaldırımlarını ne şekilde kullanmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmesi, araç içerisinde uyulması gereken kuralların öğretilmesine yönelik eğitim programlarının uygulanması planlanmaktadır.” Melike Aslı Arslan