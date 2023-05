Yozgat’tan yapılan yardımların açıklanmasının ardından Yozgat ilçeleri de açıklanıyor. Bu kez de Çandır, Sarıkaya, Yenifakılı ve Sorgun TDV Şube faaliyetleri açıklandı.

AÇIKLANAN YARDIMLAR

TDV Çandır Şubesi faaliyetleri şu şekilde; “Çandır İlçesine müstakil olarak gelen depremzede bulunmamakla beraber, akrabalarının yanına yerleşmek üzere 10 aile gelmiştir. Depremzedelere yönelik Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen yardım kampanyasında 15 adet gıda kolisi ve 20 bin liralık kaymakamlığın belirlemiş olduğu ihtiyaç malzemeleri (tüp, soba, elektrikli ısıtıcı vs.) karşılanmıştır. Fitre ve zekât olarak vatandaşlardan gelen nakdi yardımlar, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezin belirlemiş olduğu hesaplara yatırılmıştır olup, Çandır İlçe Müftülüğü personellerinden 4 personel gönüllü olarak deprem bölgesine gitmiştir.”

“YARDIMLAR HALEN DEVAM EDİYOR”

TDV Sarıkaya Şubesi tarafından yapılan yardımlar, “30 aileye ayni yardım yapıldı. Yapılmaya devam ediliyor. 10 Aileye ev açıldı. İlçede kalan depremzedeler için 13 bin liralık çamaşır alındı. Yurtta kalan depremzedelere 12 bin liralık gıda alındı. 16 adet adak kurban teslim edildi. 30 öğrencinin bakımı üstlenildi. Yurtta kalan 25 erkek 27 kız çocuğuna oyuncak alındı. Sponsor bulunarak depremzedelere 22 bin lira harçlık verildi. Köylerde oturan depremzedelere 3 ton odun ve kömür verildi. 166 bin 120 lira TDV Sarıkaya Şubesi aracılığıyla yardım yapıldı. 243 bin 520 lira camilerden toplanarak Başkanlığa gönderildi. Müftülük personelimizce bağışlanan 29 bin 500 lira İl Müftülüğümüze gönderilmiştir. Afetzede vatandaşlarımıza gıda yardımlarımız devam etmektedir. Din görevlilerimizin kişisel gayretiyle kendi mahallelerinde yapılan hizmetlerimiz; 7 koyun kesildi ve 35 aileye dağıtıldı. 18 Aileye ev tahsis edilerek 253 kişinin barınma ihtiyacı çözüldü. 2 ton kömür ve 60 torba odun ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Bin ekmek depremzede vatandaşlarımıza dağıtıldı. 6 çamaşır makinası, buzdolabı, 15 halı, yatak, yorgan v.b. malzemeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. 8bin 500 lira. Nakdi yardım elden verildi. Tüm gıda ihtiyaçları temin edildi ve edilmeye devam ediyor. Hasta olan depremzede vatandaşlarımız hastaneye götürülerek tedavileri yaptırılarak tekrar evlerine götürüldü. 150 depremzede vatandaşımızın kaldığı yurda ilk günden itibaren defalarca yemek götürüldü ve hala götürülmeye devam ediliyor. Sarıkaya Belediyesi ve Kaymakamlık işbirliğiyle hazırlanan yardım tırlarının doldurulması, sevkiyatı vb. işlerde görevlilerimiz işbirliği içerisinde yardımda bulundular. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün organizesinde giyim malzemelerinin tasnif edilmesinde, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasında görevlilerimiz yardımcı olmuşlar ve olmaya da devam etmektedirler. İl Müftülüğümüzün koordine ettiği Afat gönüllüleri grubuna 6 personelimiz ile destek verildi. Halen gönüllü olup gitmek isteyen personelimiz bulunmaktadır” şeklinde paylaşıldı.

“77 MİLYON 899 LİRA YARDIM YAPILDI”

TDV Yenifakılı Şubesi ise yapılan yardımlar hakkında şu bilgileri verdi; “Sayın İl Müftümüz Ali Gülden Hocamızın Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyasına yapmış olduğu bağışa destek olmak için, Yenifakılı İlçe Müftülüğü personelleri olarak 5 milyon 800 lira toplanmış olup ilgili hesaba gönderilmiştir. 10.02.2023 Cuma günü ülkemiz geneli yardım kampanyasında, deprem bölgesi için toplanan 28 milyon 154 lira ilgili hesaba gönderilmiştir. Toplamda 77 milyon 899 lira nakit desteği sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca Yenifakılı Kaymakamlığı aracılığıyla giden yardım tırlarına, İlçe Müftümüz ve personellerimiz üstün gayret göstermiştir. İlçemize gelen depremzedeler için; İlçe Müftülüğümüz olarak 2 ton kömür yardımında bulunduk. İlçemizdeki depremzedelere yardımlar daha çok Kaymakamlık aracılığıyla sağlanmaktadır. İlçe Müftümüz ve personellerimiz, ilçemizdeki depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılamak için şahsi olarak gayret göstermektedirler.”

SORGUN’DAN 1 MİLYON YARDIM

TDV Sorgun Şubesi faaliyetleri ise şu şekilde; “Depreminin ilk gününde İl Müftülüğümüz ile koordineli olarak dokuz din görevlimizi Deprem bölgesine (Hatay’a) gönderdik. Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim, Müftülük ve diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Sorgun sebze pazarında bir lojistik alanı oluşturduk. Camilerimizden vatandaşlarımızı ayni ve nakdi yardıma yönlendirdik. Bu lojistik merkezine vatandaşlarımız ve Müftülük personelimiz yoğun bir şekilde ayni yardımda bulundu. Başlatılan kampanyada toplanan eşyalar ve eşyaların tırlara yüklenmesine yardım etmek amacıyla her gün on personelimizi görevlendirdik. Yardımlar diğer kurumların da katılımıyla disiplin içerisinde tırlara yüklendi. Bu kapsamda 34 tır Sorgun halkıyla birlikte görevlilerimizin yardımıyla Kaymakam, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Müftümüz Mustafa Kayış’ın katılımı ve yaptığı dua ile deprem bölgesine gönderildi. Boş olan Dilek Avcı Kur’an Kursumuz, İlçe Müftümüzün başkanlığında ve zekât komisyonundaki görevliler ile Kuran Kursu Öğreticilerimizin gayretleriyle baza, yatak, çarşaf vs. eksikleri giderilerek ve temizliği yapılarak 72 kişinin barınması için hazır hale getirildi. Hali hazırda burada 72 depremzede barınıyor. TDV Kız yurdu ile görüşmeler yapılarak ilk etapta 33 kişinin barınma imkânı sağlanmıştır. Daha sonra veteriner fakültesinde okuyan kız öğrencilerin gelmesi nedeniyle bayan ve çocukların kalması için çalışma yapılmış olup şuanda 4 bayan 3 çocuk kalmaktadır. TDV Sorgun Şubesi olarak görevli arkadaşlarımız tarafından 13 tane ev bulunarak eşyaları ve eksikleri giderilerek 53 depremzede yerleştirildi. Müftülük Personelimiz, kadrolu ve fahri Kur’an kursu öğreticileri ve imam hatipler olarak da gelen ailelere ev, eşya, gıda bulunarak yardımlar yaptık. TDV Sorgun Şubesi olarak vatandaşlarımız tarafından şubemize bağışlanan 1 milyon 41 bin 85 lira 45 kuruş TDV Genel Merkez hesaplarına gönderilmiştir. İl Müftümüz Ali Gülden Bey’in başlattığı Yozgat ili ve İlçelerinde görev yapan personelden gönüllü olarak bağış toplama kampanyası çerçevesinde Sorgun Müftülüğü personeli hali hazırda 15 bin lira civarında bağış yapmış ve bu faaliyet devam etmektedir. Daha önce TDV Sorgun Şubesi hesaplarına da 157 bin 396 lira bağışta bulunmuştu. Sorgun Müftülüğü personeli toplamda 172 bin 396 lira yardımda bulunmuş oldu. Bir tır kuru gıda toplanıp gönderilmesi çalışmalarına da başlanmıştır.”

“162 MİLYON BAĞIŞ, 5 MİLYON FİTRE”

Son olarak TDV Akdağmadeni Şubesinden yapılan yardımlar için şu bilgiler aktarıldı; “Vakıf Şube olarak deprem bölgesi için toplanan ayni yardımlar İlçe Afet Koordinasyon Kuruluna teslim edilerek deprem bölgesine gönderilmiştir. Vakıf Şubemiz aracılığıyla 162 milyon 242 bin lira bağış, fitre ve 5 milyon 100 bin lira zekât bağışı T.D.V Genel Merkezimizin ilgili hesabına aktarılmıştır. İlçemiz ve KYK Yurduna 724 vatandaşımız yerleştirilmiş, İlçemiz vatandaşı olup deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızdan 2 vatandaşımız vefat etmiş olup ilçemize defnedilmiştir. İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızdan 4 ailenin yakını deprem bölgesinde vefat etmiş olup, yakınlarına taziye ziyaretinde bulunulmuştur. İlçe merkezinde 174 haneye depremzede vatandaşımız yerleştirilmiştir. İlçe Kaymakamlığı koordinesinde 15.02.2023 Çarşamba gününden itibaren günlük 5-10 hane ziyaret edilmiş olup ziyaretlere devam edilmektedir. Akdağmadeni KYK Yurduna 1 erkek, 1 kadın vaiz ile birlikte 1 İmam-Hatip ve 1 K. Kursu Öğreticisi toplamda 4 personelimiz manevi danışman olarak görevlendirilmiştir. KYK Yurduna 4/6 Yaş ve İhtiyaç Odaklı Kadın K. Kursu açılmış olup depremzede vatandaşlarımız için hizmet etmektedir. Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinden gelen Kur’an Kursu Öğreticisi ilçemizde misafir edilmektedir. Vakfımız öncülüğünde 5 depremzede aileye (haneye) yardım kolisi hazırlanarak dağıtılmıştır. Depremzede vatandaşımızın online eğitimine katılabilmesi için depremde kırılan telefonunun yerine vakfımız aracılığıyla hayırsever vatandaş tarafından telefon temin edilerek 500 bin lira nakdi yardımla beraber teslim edilmiştir. Vakfımız aracılığıyla hayırsever vatandaş tarafından depremzede aileye 750 bin lira nakdi yardım edilmiştir. Depremin olduğu günden bugüne yukarıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmişti.” Melike Aslı Arslan