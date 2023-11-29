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Çankırı’da Hazreti Mevlana’nın 750. vuslat yıldönümü sebebiyle Çankırı Karatekin Üniversitesi koordinesinde Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Alaeddin Keykubat dönemine uzanan, Anadolu’nun ilk hadis medreselerinden ve en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Taş Mescitte ‘Sema Mukabelesi’ programı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya’nın koordinasyonuyla sağlık çalışanlarının katıldığı ‘Sema Mukabelesi’ programında Tarihi Taş Mescit’in tarihi hakkında bilgiler verildi.

Program sonunda, İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, programda emeği geçenlere teşekkür etti.