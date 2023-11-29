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Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleştireceği personel alımı ile iş arayışındaki bireylere yeni fırsatlar sunuyor. Başvuru tarihi, şartları ve kontenjanlar resmi olarak duyuruldu.

24 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan duyuruya göre, KPSS 2023/2 kapsamında atama kurası ile toplam 998 personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın yürüteceği personel alım sürecinde, İŞKUR ve ÖSYM üzerinden farklı kadrolar için başvurular alınacak.

İŞKUR ÜZERİNDEN ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Temizlik Görevlisi

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Klinik Destek Elemanı (Hastane)

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi

Elektrikçi (Genel)

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Marangoz

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

ÖSYM ÜZERİNDEN ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Biyolog

Çocuk Gelişimcisi

Ebe

Fizyoterapist

Hemşire

Psikolog

Sağlık İdarecisi / Sağlık Yönetimi

Adli Tıp Sağlık Teknikeri

Ağız Diş Sağlığı Teknikeri

Ameliyat Teknikeri

Diş Teknikeri

Diyaliz Teknikeri

Eczane Teknikeri

Evde Bakım Teknikeri

Fizik Tedavi Teknikeri

İlk ve Acil Yardım Teknikeri

İş ve Uğraşı Terapisti Teknikeri

Odyometri Teknikeri

Ortopedi Teknikeri

Podolog Teknikeri

Anestezi Teknisyeni

İlk ve Acil Yardım Teknisyeni

Laboratuvar Teknisyeni

Röntgen Teknisyeni

Tıbbi Sekreter Teknisyeni

Sosyal Çalışmacı

BAŞVURU ŞARTLARI:

18 yaşını doldurmuş olmak

İlköğretim mezunu olmak

Görevin yerine getirilmesine engel sağlık probleminin bulunmaması

Mesleğe göre gerekli eğitim düzeyinde olmak

Alanlara göre KPSS üzerinden gerekli puan türüne sahip olmak

Herhangi bir kurum üzerinden emekli olmamak.