Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleştireceği personel alımı ile iş arayışındaki bireylere yeni fırsatlar sunuyor. Başvuru tarihi, şartları ve kontenjanlar resmi olarak duyuruldu.
24 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan duyuruya göre, KPSS 2023/2 kapsamında atama kurası ile toplam 998 personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın yürüteceği personel alım sürecinde, İŞKUR ve ÖSYM üzerinden farklı kadrolar için başvurular alınacak.
İŞKUR ÜZERİNDEN ALIM YAPILACAK KADROLAR:
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Klinik Destek Elemanı (Hastane)
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi
Elektrikçi (Genel)
İnşaat Boyacısı/Boyacı
Marangoz
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
ÖSYM ÜZERİNDEN ALIM YAPILACAK KADROLAR:
Biyolog
Çocuk Gelişimcisi
Ebe
Fizyoterapist
Hemşire
Psikolog
Sağlık İdarecisi / Sağlık Yönetimi
Adli Tıp Sağlık Teknikeri
Ağız Diş Sağlığı Teknikeri
Ameliyat Teknikeri
Diş Teknikeri
Diyaliz Teknikeri
Eczane Teknikeri
Evde Bakım Teknikeri
Fizik Tedavi Teknikeri
İlk ve Acil Yardım Teknikeri
İş ve Uğraşı Terapisti Teknikeri
Odyometri Teknikeri
Ortopedi Teknikeri
Podolog Teknikeri
Anestezi Teknisyeni
İlk ve Acil Yardım Teknisyeni
Laboratuvar Teknisyeni
Röntgen Teknisyeni
Tıbbi Sekreter Teknisyeni
Sosyal Çalışmacı
BAŞVURU ŞARTLARI:
18 yaşını doldurmuş olmak
İlköğretim mezunu olmak
Görevin yerine getirilmesine engel sağlık probleminin bulunmaması
Mesleğe göre gerekli eğitim düzeyinde olmak
Alanlara göre KPSS üzerinden gerekli puan türüne sahip olmak
Herhangi bir kurum üzerinden emekli olmamak.Kaynak: Haber Merkezi