Almanya Yozgatlılar Federasyonu (AYDEF) genel başkanı Mustafa Çelik Almanya Yozgatlılar Federasyonu olarak bizler üzerimize düşen görevleri yapmaya her daim hazır olduklarını ifade etti.

Çelik yaptığı açıklamada, “Ülkemizde Şubat ayında meydana gelen yılın afeti olan, deprem bölgesinde ki kardeşlerimiz için yürüttüğümüz yardım kampanyalarından konteyner kentimiz projesinin de sonuna gelip açılışının yapılıp, vatandaşlarımıza teslim edilmesinin haklı gururunu yaşadık. Birlik ve beraberliğin bir örneğini temsil eden bu güzel organizasyonda emeklerini esirgemeyen Almanya Yozgatlılar Federasyonu (AYDEF)’e üye ve yöneticilerine, kampanya ortaklarımız, Yozgat Vakfı /İyf-İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Bremen Yozgatlılar derneği Hollanda Yozgatlılar Denhaag derneği, Trakya Yozgatlılar Federasyon, İ-Anakder Federasyonu, Yddf Başkentteki Yozgatlılar Federasyonu, Viyana Akdağ Yardımlaşma derneği, Derekaplancı Ankara derneği, Keçiören Yozgatlılar derneği, Çokradan derneği, Hayırseverlerimize, Kampanyamıza Destek ve emek veren Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Tüm Yozgat ilçe belediyelerine, Azını çoğuna sayıp bizlere destek veren hemşehrilerimize, Katkı ve emekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, büyük gönüllerinden dolayı tebrik ediyorum. Almanya’da hizmetlerimizin daha verimli olması için Yozgatlı hemşehrilerimizin federasyonumuza üye olmaları bizlere maddi, manevi desteklerini bekliyoruz” dedi. Haber Merkezi