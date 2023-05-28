İlk seferinde 223 yolcunun seyahat ettiği Milli Elektrikli Tren Adapazarı-Gebze güzergahında günde 5 sefer yapacak.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren 27 Nisan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak Milli Elektrikli Tren, 11 durakta hizmet verecek, günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN KONFORUYLA FARK YARATACAK

Tasarımında yolcu konforu ön plana çıkarılan tren rahat ve ergonomik koltuklara sahip.

Sefer esnasında Wi-Fi erişimine olanak sağlayan trende ayrıca kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası da bulunuyor.

Milli elektrikli trende çay, kahve ve soğuk meşrubat satışı yapılacak.

Tasarımından üretimine kadar yerli ve milli imkanların kullanıldığı milli elektrikli tren seti, 160 kilometre işletme hızına sahip.

İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebilen trende 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor. Haber Merkezi