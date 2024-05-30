Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Özçelik, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı ve Beykent Üniversitesi Uluslararası Ekonomik Politik ve İşletmecilik Bilim Dalı'nda (İngilizce) tamamlamıştır. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı ve İşletme Anabilim Dalı'nda yapmıştır.

Hasan Özçelik, 2014-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nin Yerel Yönetimler, Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Yüksek Lisans programında misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır. Bu süre zarfında akademik bilgi ve deneyimlerini öğrencileriyle paylaşarak, birçok projeye katkıda bulunmuştur.

PROFESYONEL KARİYERİ

1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kariyerine başlayan Özçelik, burada Murakıp Yardımcısı, Murakıp, Bütçe Finansman ve Denetim Müdür Yardımcısı, İç Denetçi, İştirakler Koordinasyon Müdürü ve İETT İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2002-2022 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri olan İDO, İGDAŞ, İstanbul İmar ve İstanbul Enerji şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştür. Özçelik, özellikle İDO'nun özelleştirilmesi sürecinde aktif rol oynayarak önemli başarılara imza atmıştır.

DERNEK ÜYELİKLERİ VE SERTİFİKALARI

Hasan Özçelik, 2010-2011 yılları arasında Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. İç Denetçi A1, A2 Sertifikası ve Kamu Denetçisi Sertifikası (CGAP) sahibi olan Özçelik, aynı zamanda Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) üyesidir. Bu sertifikalar ve üyelikler, onun denetim ve gözetim alanındaki yetkinliğini ve uzmanlığını pekiştirmektedir.

GÜNCEL GÖREVLERİ

29 Ocak 2022 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı olarak atanan Hasan Özçelik, bu göreviyle ülkemizin finansal denetim standartlarının belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Hasan Özçelik, evli ve üç çocuk babasıdır.