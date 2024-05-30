Bilal Şahin Kültür Merkezinde, Ayizi Dergisi Yayın Kurulu Başkanı Dr. Osman Arslan tarafından “Fetihlerle Yürümek” konulu konferans verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Furkan Akça tarafından okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yozgat Şube Başkanı Mehmet Fatih Başkal tarafından açılış konuşması ile devam etti. Başkal, yaptığı konuşmada vakıf olarak tarihten günümüze kadar medeniyete bulaşan zararlı düşünce ve fikirlerden temizlenmek yolunda yayın faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, fethin 571. yılında bu konferansla da fetih mirasına sahip çıkmaya devam ettiklerini belirtti.

Daha sonra konuşmalarını gerçekleştiren Dr. Osman Arslan, dinleyicileri uzun bir tarih turuna çıkararak 29 Mayıs’a farklı bir gözle bakmak gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Fatih Sultan Mehmet ‘Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u’ demişti. ‘Benim gücümün eriştiği yere sizin kralınızın hayalleri bile erişemez!’ demişti. Dediklerini yaptı. Fakat fethi kazanmak kadar taşımak da önemlidir. Zindandan çıkan bir bilge mahkûm Fatih’e Bizans’ın düşeceğini söylediği için hapsedildiğini söyleyince Fatih aynı soruyu sorar: ‘Sence İstanbul Türklerin elinden çıkacak mı?’ Bizanslı şu cevabı verdi: ‘Hünkârım, elbette eğer bir gün siz de Bizans’ın durumuna düşerseniz ahlaksızlık ve adaletsizlik yaparsanız, rüşvet normal sayılmaya başlarsa yani sizi siz yapan manevi değerlerinize sırtınızı dönerseniz İstanbul sizin elinizden de öyle veya böyle mutlaka çıkacaktır!’”

Arslan, bugün fethi müyesser kılan değerler yaşatılamadığı için fethin mirasının da sahipsiz kaldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni bir fetih nesli için, yeni fetihler için, Bizans kalıntılarını bu ülkeden kazımak için el ele, gönül gönüle bir kutlu sefere kanatlanmalıyız. Çünkü ancak Fatihler büyürse fetihler sürecektir. Fethi ruhuna sindirmiş bir topluluktan, fetih toplumundan Fatihler çıkması olağanüstü bir olay değildir. Fatih fetih toplumunda müstesna bin insan değildir.”

Dr. Osman Arslan konferansın sonunda Nazım Hikmet tarafından 1921 yılında yazılan Fetih şiirini okudu.

Program sonunda Arslan’a Vakfın emektarı Yusuf Bahri Civelek ve Yozgat Müftüsü Ali Gülden tarafından bir plaket takdim edildi.