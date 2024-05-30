Belediyelere ödenen İlan Reklam ve Çevre Temizlik Vergilerinin 1’nci taksiti yarın sona erecek.

Yozgat Belediyesi ödemelerle alakalı vatandaşları uyararak cezalı duruma düşmemeleri istedi.

Belediye’den yapılan açıklama, “İlimizde bulunan gayrimenkul Emlak vergisi ve işyerlerine ait İlan Reklam ve Çevre Temizlik Vergilerinin 1’nci taksiti 31 Mayıs 2024 tarihinde sona ereceğinden vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri önemli rica olunur” ifadelerine yer verildi.