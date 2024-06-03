Hac ibadeti ile yükümlü olmak için genel olarak bütün yükümlülüklerde ön görülen Müslümanlık, akıl ve blu şartının yanı sıra ayrıca hac yapmaya bedeni ve mali imkanların yeterli olması da şarttır. Beden ve mali imkanın yeterli düzeyde bulunmasına literatürde yapılabilme güç yetirebilme anlamında istitaat denilir. Peki, genel şartları ile Haccın şartları nedir? Haccın şartı var mı? Tüm detaylar haberimizde:

HACCIN ŞARTLARI NEDİR?

Hac ibadeti için belirlenen genel şartların yanı sıra, kişinin hac ile yükümlü sayılabilmesi ve hac yükümlülüğünün zimmetinde borç olarak sabit olabilmesi için belirtilen dört şarta ilaveten vakfe erişmiş olması da gerekmektedir. Bu şartları taşıyan bir kişi, ancak hac mevsimine erişip bu farizayı yerine getirecek zaman bulamadan öldüğünde hac ile yükümlü kabul edilir.

Hac ibadeti, sadece Kabe ve civarında belirli günlerde eda edilen bir ibadet olduğu için bedeni ve mali imkanların yeterli olması şartına bağlanmıştır. İslam dini, mükellefin durumunu dikkate alarak güç ve imkanlarının üzerinde bir yük yüklememiştir.