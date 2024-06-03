Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yaşanan gelişmeler futbol camiasının dikkatini çekiyor. Süper Lig'in sona ermesinin ardından, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi için yapılan ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı ve ikinci toplantıya geçilmesi kararlaştırıldı.

30 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantıda yeterli katılım sağlanamadığından dolayı, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlık seçimi için ikinci toplantı 8-9 Haziran 2024 tarihlerine ertelendi.

Fenerbahçe'nin ikinci toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayacak. Bu önemli etkinlik, spor camiasının yakından takip ettiği bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor.