Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay ile birlikte Yozgat’ta hizmet koluna bağlı kurumları ziyaret etti.

Güney’den Yozgat çıkarması4

Genel Başkan Güney ziyaretinde çalışanların sorun ve taleplerini yerinde tespit etti.

Güney’den Yozgat çıkarması1

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Ziyaretler kapsamında Yozgat Defterdarı Yüksel Enoğlu ile Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgsi, SGK İl Müdür Adnan Ünal, İşkur İl Müdürlüğünü ziyaret eden Genel Başkan Türkeş Güney, çalışanların sorun ve taleplerini yerinde tespit ederek, sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Güney’den Yozgat çıkarması3

Genel Başkan Türkeş Güney’in ziyaretlerine Yozgat Şube Başkanı Hacı Tural Başkal ve Şube Yöneticileri de eşlik etti.

Kaynak: Haber Merkezi