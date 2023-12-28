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Elektrikli araç kullanımının hızla yaygınlaştığı Türkiye'de, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre toplamda 5 bin 614 şarj istasyonu faaliyet gösteriyor. Bu istasyonlar, elektrikli araç sahiplerine 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) imkanı sunmaktadır. Ülke genelindeki farklı illerde hizmet veren bu şarj istasyonları, elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte giderek çoğalmaktadır.

İstanbul, 1308 istasyon ile en yoğun şarj istasyonuna sahip şehir konumundadır. İstanbul'u sırasıyla 542 istasyonla Ankara ve 422 istasyonla Antalya takip etmektedir. İstanbul'daki şarj istasyonları toplamda 3.316 soket sağlarken, Ankara'da 1.249 ve Antalya'da 833 soket bulunmaktadır. Elektrikli araç kullanıcılarına hizmet veren istasyonlar arasında İstanbul öne çıkarken, başkent Ankara ve turistik şehir Antalya da önemli bir şarj altyapısına sahiptir.

Türkiye genelinde toplamda 10 il, elektrikli araçlar için en fazla şarj istasyonu ve soket sayısına ev sahipliği yapmaktadır. Bu iller arasında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın öne çıkması, elektrikli araç kullanımının ülke genelindeki büyümesini yansıtmaktadır. Elektrikli araç altyapısındaki bu gelişmeler, çevre dostu ulaşımın desteklenmesine katkı sağlamaktadır.

Yozgat'ta da birkaç noktada istasyonlar bulunuyor.