Kazanlar kaynıyor

Boğazlıyan Belediyesi’nin hazırladığı sıcak iftar yemekleri, günlük bin 500 kişiye kapılarına kadar ulaştırılıyor. İlçede evde yemek hazırlama imkanı olmayan, 65 yaş üstü kimsesiz, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile misafir edilen depremzedelerin evlerine, Boğazlıyan Belediyesi mutfağında hijyenik bir ortamda hazırlanan sıcak yemekler paketler halinde ulaştırılmaya devam ediyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın talimatları ile belediye bünyesinde hayırsever vatandaşların da katkısı ile pişirilen sıcak yemekler, evinde kimsesi olmayan vatandaşlara, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile ilçede misafir edilen depremzedelere sefer taslarına konan çeşitli sıcak yemek ve ekmek yine belediye personeli tarafından evlere teslim ediliyor. Yemekler, hasta ve yaşlıların yiyebileceği özellikte yağ, şeker ve tuz oranları ölçülü bir şekilde hazırlanıyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bu yardım çalışmalarını yerinde incelemek ve destek vermek amacıyla Boğazlıyan Belediyesi mutfağını ziyaret etti. Başkan Coşar, çalışmaları yakından takip etti ve hazırlanan yemekler için kazan başına geçti.

Boğazlıyan Belediyesi'nin yaptığı bu yardım çalışmaları, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyük bir destek sağlıyor. Başkan Gökhan Coşar ve belediye çalışanları, bu zorlu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Coşar, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı, paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Bizler de Boğazlıyan Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak ve onların Ramazan ayını daha kolay geçirmelerine yardımcı olmak için bu yardım çalışmalarını başlattık. Bu çalışmalarımızda hayırsever vatandaşlarımızın da desteği büyük önem taşıyor. Tüm hemşehrilerimizi bu yardım kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum" dedi.

Boğazlıyan Belediyesi'nin yaptığı yardım çalışmaları, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra depremzedelerin de yüzünü güldürüyor. Depremde evlerini kaybeden vatandaşlar, belediye tarafından hazırlanan sıcak yemekler sayesinde Ramazan ayını daha rahat geçiriyorlar.

Boğazlıyan Belediyesi'nin yardım çalışmaları, sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmayacak. Başkan Coşar, belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Haber Merkezi